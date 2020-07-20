CHP’li Yıldırım Kaya, partisinin eğitime ilişkin önerilerini Cumhuriyet’e anlattı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, koronavirüs sürecinde uygulanan uzaktan eğitim sürecini eleştirerek “Bu süreç çocukları evde oyalama yöntemiydi. Bunun sonucunu da LGS sonuçlarında gördük. Çocuklar Atatürkçülükle ilgili 10 sorudan ancak 5’ine yanıt verebiliyor. Matematikte 20 sorudan 4 soruya, Türkçe’de 20 sorudan 10 soruya yanıt verebiliyor. Okuduğunu anlamayan, anladığını anlatamayan bir toplum yetiştiriliyor” dedi. CHP’li Kaya, partisinin eğitim politikalarına ve koronavirüs sürecinde geçen eğitim ve öğretim yılını Cumhuriyet’e değerlendirdi. AKP için “‘Bu işi bilmiyorlar, yönetemiyorlar’ demeyeceğim” diyen Kaya, “Biliyorlar ama Cumhuriyet değerlerini ve devrimlerini yok etmek istiyorlar. Aslında yaşanan süreç kasıtlı olarak laik demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimi yok edip tamamen öğrencileri ve velileri okuldan, öğretmenden uzaklaştırıp okula gitmeyen, eğitim öğretim görmeyen bir topluluk haline getirmek istiyorlar. Cumhuriyetle hesaplaşmak için eğitimle hesaplaşıyorlar” dedi.

‘OYALAMA YÖNTEMİ’

Uzaktan eğitime sadece öğrencilerin yüzde 30’unun katılabildiğini vurgulayan Kaya, bunun LGS sonuçlarında da olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerek “Bu da 18 milyon öğrencinin 6 milyonuna eğitim verdik demek. Bu eğitimde de günde 20’şer dakikadan 2 ders saati eğitim verildi. Bu, çocukları evde oyalama yöntemiydi. Bunu da LGS sonuçlarında gördük. Okuduğunu anlamayan, anladığını anlatamayan bir toplum yetiştiriliyor” ifadelerini kullandı. Kaya, CHP’nin uzaktan eğitim döneminde “her sınıfın öğretmeni kendi sınıfında sistemi kursun, öğrenci bu sistem üzerinden derslere katılsın. Bazı yerler için de geniş salonlarda fiziksel mesafe kuralına uyarak öğretmenle öğrenci burada bulunabilir. Böylece internete erişme imkânı olmayanların eğitimi devam edebilir. Belediyeler devreye sokulabilir” önerileri getirdiğini ancak reddedildiğini söyledi.

‘DERSLİKLER UYGUN DEĞİL’

Okulların 31 Ağustos’ta açılacağının ilan edilmesine değinen Kaya, “Sağlık Bakanı ‘Okulların açılmasıyla ilgili sosyal mesafe kuralına uyulmadan, temizlik koşulları yerine getirilmeden asla eğitim-öğretim yapılamaz’ dedi. Yani bizim dediğimizi söyledi. Sosyal mesafe kuralına göre, 4 metrekareye 1 öğrenci düşecek. Bizim şu andaki dersliklerimizin sayısı bu koşulu yerine getirmeye yetmiyor” diye konuştu.