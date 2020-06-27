CHP'lilerden Söğütlüçeşme eylemi

27 Haziran 2020 Cumartesi, 21:09

“Söğütlüçeşme’de AVM değil nefes almak istiyoruz! Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganının atıldığı eyleme CHP Genel Başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, Milletvekili Sera Kadıgil, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve çok sayıda yurttaş katıldı. Onursal Adıgüzel, Kadıköy’ün AVM’ye ihtayacı yoktur” dedi.

Ali Narin, CHP adına şu açıklamayı yaptı:

“Merkezi hükümet bakanlık eli ile kat dokusu ve kent yasamına aykırı keyfi uygulamlara devam ediyor . Bu uygulamaları yerelde yasayanlar ,meslek orgütleri ve ortak akıla danışmadan ben yaptım oldu anlayışı ile devam etmektedir.

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası nın açtığı yürütmeyi durdurma davası ile ; 13. Bölge idare mahkemesi 8 mayıs 2020 de yürütme durdurulma kararı vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara İtirazı üzerine, üst mahkeme 2 haziran2020 de yürütmeyi durdurma kararının reddine Bilirkişi raporu hazırlayanların gerekli niteliklere sahip olmadığı gerekçesi ile vermiştir. (İst. 4.Bölge İdare Dava Dairesi ).Bu karardan 7 gün sonar İstanbul Valiliği bu alan için ÇED (Çevre Etki Değerlendirme ) raporu gerekli değildir kararı vermiştir.

Soğütlücesme bolgesi Kadıkoy Belediye Baskanlıgı , Evlendirme Dairesi Fenerbahce Şükrü Saraçoglu spor kompleksi , metrobus ilk duragı, yuksek hızlı tren ve marmaray durağı , Istanbul itfayesi kadıkoy grup amirliği , İETT garaj amirliğinin olduğu geniş yogun bir bolgenini kalbidir. Ayrıca proje alanı uzun yıllar inşaası suren kurbagalıdere havzasındadır ve yapılasma için riskli alandır.. Burada AVM projesi ve otopark bölgede ciddi bir yük ve yoğunluk olusturacaktır.

Kadıköy Belediyesi’nin ve meslek odalarının görüşü alınmadan ve bölgede ihtiyaç olmamasına ragmen özel imar planı çıkarttırılmiştır. TCDD Genel Müdürlüğü AVM inşa ve otopark işletme şirketi değildir. TCDD Gen. Md. Bu bölgegi yandaşa rant alanı olarak tesis edemez .

Pandeminin yoğunluğu ile İstanbul’un yoğunluk haritası birebir örtüşmektedir.

Pandemi için mesafeyi her zaman korumamızı isteyeler , depremde ihtiyaç duyduğumuz ve sığınacağımız Kadıköy’ün kalan son boş alanlarınıda yapılaşmaya açarak nefes almamız engellenmektedir. Söğütlüçeşme istasyon bölgesi kent içinde kalmiş olan nadir yaklaşık 65.000 m2 aladır, bu alana zemin altı otopark ve AVM gibi ticari yapı ve işletmeler ile 42.000 m2 inşaat alanı yapılmak istenmektedir.

Kadıköy’ün ihtiyacı söğutlüceşme istasyonun çevresi ile komşu parsel alanı kusdili çayırının ve yoğutcu parkı ile bütüncül planlanması, bu bölgede kadıköy’ün nefes alacağı yaklaşık 100.000 m2 lik bir yaşam alanı yeşil alan olarak düzenlenlmesidir.

Sn. Erdogan ‘’istanbul’a ihanet ettik ‘’ itirafına yeni bir fasıl eklemiştir.

Söğutlüçesme istasyon çecresinin AVM ve Otopark değil yaşil alan olarak kalması için tüm kadıköylüler ile mücadele edeceğiz.

Kadıköy’de Söğütlüçeşme’de AVM ye ve otoparka ihtiyaç yoktur

Kadıköy’de Yeşil Alana ihtiyaç vardır .

KADIKÖY’DE HAYARPAŞA GAR‘dır . Söğütlüçesme İstasyondur .”