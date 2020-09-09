CHP’nin 9 Eylül kutlamasında cemaat eleştirisi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 11:07

İskeledeki Atatürk Anıtı önündeki törene Kadıkoy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve partiler katıldı.

Törende konuşan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin AKP’yi ve tek adam rejimini eleştirdi. Narin, “Gücünü yandaş müteahhitlerden, cemaatlerden, kirli karanlık odaklardan değil halkından alan CHP ilkeleriyle Türkiye’nin aydınlık geleceği olmuştur. Ezilenlerin, emekçinin işçi sınıfının partidir CHP. Yörüngesi egemen ve emperyalist güçler olmamıştır. CHP diktatör sevdalılarına karşı direnişini sürdürecektir. Atatürk’ün önderliğinde 100 yıl önce nasıl saray saltanatına karşı halkın iradesini savunduysa bugün de 9 Eylül ruhuyla saltanat meraklılarına karşıdır. Yolumuz Atatürk’ün yoludur” diye konuştu.