CHP’nin 9 Eylül kutlamasında cemaat eleştirisi
CHP’nin 97. kuruluş yıl dönümü Kadıköy’de pandemi kuralları çerçevesinde kutlanırken ilçe başkanı Ali Narin, 1923 ile 1950 arasındaki tüm Cumhuriyet kazanımlarının AKP iktidarınca son yıllarda yok edildiğini söyledi.
İskeledeki Atatürk Anıtı önündeki törene Kadıkoy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve partiler katıldı.
Törende konuşan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin AKP’yi ve tek adam rejimini eleştirdi. Narin, “Gücünü yandaş müteahhitlerden, cemaatlerden, kirli karanlık odaklardan değil halkından alan CHP ilkeleriyle Türkiye’nin aydınlık geleceği olmuştur. Ezilenlerin, emekçinin işçi sınıfının partidir CHP. Yörüngesi egemen ve emperyalist güçler olmamıştır. CHP diktatör sevdalılarına karşı direnişini sürdürecektir. Atatürk’ün önderliğinde 100 yıl önce nasıl saray saltanatına karşı halkın iradesini savunduysa bugün de 9 Eylül ruhuyla saltanat meraklılarına karşıdır. Yolumuz Atatürk’ün yoludur” diye konuştu.
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