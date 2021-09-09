CHP'nin 98. yaşı Diyarbakır'da halaylarla kutlandı

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:09

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü Diyarbakır'da da kutlandı. Tören, Anıtpark'a çelenk konulmasıyla başlarken, "Hak, hukuk, adalet" seslerinin yükseldiği etkinlik halayla sona erdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu Genel Başkanı olduğu CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanıyor. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı da bu kapsamda bu sabah Anıtpark'a çelenk sundu. Etkinliğe CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz, Kayapınar İlçe Başkanı Cemil Dalkılıç, Sur İlçe Başkanı Gani Karakaş ve diğer birçok partili katıldı. Diyarbakır’daki ­kutlamalar partililerin çektiği halayla sona erdi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, kutlama için sosyal medya hesabından videolu mesaj da paylaştı. CHP Diyarbakır'ın mesajı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisinin 98. yıl dönümde Diyarbakır il ve ilçe başkanlıklarımız, üyelerimiz ile birlikte kutlamalarımıza, Anıtpark’a çelenk sunma ve saygı duruşu ile başladı. 'Hak, hukuk ve adalet' sesi her ağızdan yükseldi ve Diyarbakır halayımız ile kutlamamız sona erdi."