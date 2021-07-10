CHP'nin 'Doğu Masası' Hakkari'de! "Kürt sorununu çözmemiz gerekiyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içinde, üniter yapısı içinde, demokratik mekanizmaları kullanarak, demokrasiyi ilke edinerek Kürt sorununu çözmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Doğu Masası" programı kapsamında Hakkari'de bulunan CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz, bu ülkede terör de var, terör sorunu da var ve bu ülkede Kürt sorunu var" açıklaması yaptı.
"Doğu Masası" programında partiye yeni katılanlara rozetlerini takan CHP'li Salıcı, Türkiye'de yaşanan sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle büyüdüğünü söyledi.
"DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi gerektiğini belirten Salıcı, "Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin, bugün katıldığınız mücadele, mazlum ile zalim arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi tamamına erdirmek durumundayız. Türkiye'yi yaşamış olduğu bu ağır koşullardan çıkartıp, düzlüğe, normalleşmeye götürmek zorundayız" diye konuştu.
BİRLİK MESAJI
Millet İttifakı kapsamında birçok siyasi bir partinin bir araya geldiğini anlatan Salıcı, şunları kaydetti: Normal koşullar altında bir araya gelmeyecek siyasi partiler bir araya geldik. Çünkü Türkiye'de normal olmayan şeyler yaşanıyordu. Türkiye'yi normalleştirmek için bizim birbirimizle kucaklaşmamız, birbirimize sevgi ile davranmamız gerek. Bizim bir arada Hakkarilisi ile Edirnelisi ile bu ülkenin bütün vatandaşları ile yeni bir düzeni kurmamız gerek. Bu ülkeyi içine girdiği cendereden hep birlikte, el birliği ile doğusu, batısı, kuzeyi güneyi ile çıkarmak zorumdayız. Bu ülkenin özgürlüklere, demokrasiye, dayanışmaya ihtiyacı var. En önemlisi Türkiye'nin barışa, huzura, insanının Türk- Kürt diye, Alevi- Sünni diye ayırılmadığı yeni bir döneme ihtiyacımız var. Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz, bu ülkede terör de var, terör sorunu da var ve bu ülkede Kürt sorunu var.
"KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"
"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içinde, üniter yapısı içinde, demokratik mekanizmaları kullanarak, demokrasiyi ilke edinerek Kürt sorununu çözmemiz gerekiyor" diyen Salıcı, şöyle devam etti: Bizim ne senin konuştuğun dille, ne senin inancınla, ne senin değerlerinle sorunumuz var. Senin değerlerin bizim değerlerimiz, senin değerlerin Türkiye'nin değerleri. Bunu böyle anlayıp böyle çözmemiz gerekiyor.
"İLK SEÇİMLERDE BU TESCİL EDİLECEKTİR"
Devletin baskıcı olmadığı, vatandaşına tepeden bakmadığı, vatandaşına emir verip zorlamadığı ama vatandaşına hizmet ettiği bir devlete ihtiyaç var. CHP'ye katılım gösteriyorsunuz. Türkiye'nin sorunlarının farkındasınız. Bundan sonra bu iktidarın bu sorunları çözme kapasitesinin olmadığını da görüyorsunuz. Bu iktidarın hikayesi bitti. Şimdi Türkiye'nin geleceği yani yeni iktidarını kurulacak. İlk seçimlerde bu tescil edilecektir.
CHP heyeti daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dev bankadan açıklama
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- 'Tosuncuk'un eski eşinden isyan
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Erdoğan'ın 'çözüm süreci' açıklaması gündeme oturdu