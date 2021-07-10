CHP'nin 'Doğu Masası' Hakkari'de! "Kürt sorununu çözmemiz gerekiyor"

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:33

"Doğu Masası" programı kapsamında Hakkari'de bulunan CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz, bu ülkede terör de var, terör sorunu da var ve bu ülkede Kürt sorunu var" açıklaması yaptı.

"Doğu Masası" programında partiye yeni katılanlara rozetlerini takan CHP'li Salıcı, Türkiye'de yaşanan sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle büyüdüğünü söyledi.

"DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi gerektiğini belirten Salıcı, "Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin, bugün katıldığınız mücadele, mazlum ile zalim arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi tamamına erdirmek durumundayız. Türkiye'yi yaşamış olduğu bu ağır koşullardan çıkartıp, düzlüğe, normalleşmeye götürmek zorundayız" diye konuştu.

BİRLİK MESAJI

Millet İttifakı kapsamında birçok siyasi bir partinin bir araya geldiğini anlatan Salıcı, şunları kaydetti: Normal koşullar altında bir araya gelmeyecek siyasi partiler bir araya geldik. Çünkü Türkiye'de normal olmayan şeyler yaşanıyordu. Türkiye'yi normalleştirmek için bizim birbirimizle kucaklaşmamız, birbirimize sevgi ile davranmamız gerek. Bizim bir arada Hakkarilisi ile Edirnelisi ile bu ülkenin bütün vatandaşları ile yeni bir düzeni kurmamız gerek. Bu ülkeyi içine girdiği cendereden hep birlikte, el birliği ile doğusu, batısı, kuzeyi güneyi ile çıkarmak zorumdayız. Bu ülkenin özgürlüklere, demokrasiye, dayanışmaya ihtiyacı var. En önemlisi Türkiye'nin barışa, huzura, insanının Türk- Kürt diye, Alevi- Sünni diye ayırılmadığı yeni bir döneme ihtiyacımız var. Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz, bu ülkede terör de var, terör sorunu da var ve bu ülkede Kürt sorunu var.

"KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içinde, üniter yapısı içinde, demokratik mekanizmaları kullanarak, demokrasiyi ilke edinerek Kürt sorununu çözmemiz gerekiyor" diyen Salıcı, şöyle devam etti: Bizim ne senin konuştuğun dille, ne senin inancınla, ne senin değerlerinle sorunumuz var. Senin değerlerin bizim değerlerimiz, senin değerlerin Türkiye'nin değerleri. Bunu böyle anlayıp böyle çözmemiz gerekiyor.

"İLK SEÇİMLERDE BU TESCİL EDİLECEKTİR"



Devletin baskıcı olmadığı, vatandaşına tepeden bakmadığı, vatandaşına emir verip zorlamadığı ama vatandaşına hizmet ettiği bir devlete ihtiyaç var. CHP'ye katılım gösteriyorsunuz. Türkiye'nin sorunlarının farkındasınız. Bundan sonra bu iktidarın bu sorunları çözme kapasitesinin olmadığını da görüyorsunuz. Bu iktidarın hikayesi bitti. Şimdi Türkiye'nin geleceği yani yeni iktidarını kurulacak. İlk seçimlerde bu tescil edilecektir.

CHP heyeti daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.