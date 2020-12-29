CHP'nin Menemen Belediyesi'ndeki kura iptaline itirazı kabul edilmedi

29 Aralık 2020 Salı, 09:43

İzmir 2. İdare Mahkemesi, CHP'li Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkanvekili seçildiği kuranın iptaline CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla yeniden kura çekilmesinin önü açıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Aksoy Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kurada Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AKP'nin adayı Aydın Pehlivan, kurada cam kavanoz ve top kullanılmasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kuranın usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti.