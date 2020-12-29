CHP'nin Menemen Belediyesi'ndeki kura iptaline itirazı kabul edilmedi
Menemen Belediyesi'nde başkan vekilliğini kurayla CHP kazanınca AKP itiraz etti ve yürütmeyi durdurma kararı alındı. CHP'nin yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz reddedildi.
İzmir 2. İdare Mahkemesi, CHP'li Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkanvekili seçildiği kuranın iptaline CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla yeniden kura çekilmesinin önü açıldı.
NE OLMUŞTU?
CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Aksoy Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kurada Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.
AKP'nin adayı Aydın Pehlivan, kurada cam kavanoz ve top kullanılmasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kuranın usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı