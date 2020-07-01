CHP'nin TBMM Başkanı adayı Haluk Koç oldu

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak. AKP’nin geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstermesinin ardından CHP de, Meclis Başkanı adayını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden aday olarak çıkan ismin Haluk Koç olduğunu aktardı.



TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Haluk Koç, 3 Ekim 1954’te İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı’nda tamamladı. 1990’da doçent, 1996’da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. 22. , 23. ve 24. Dönem Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22’nci Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu ve TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 2002 – 2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili görevlerinde bulundu. 23. 24.25.26.’ıncı Dönemde TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi; Temmuz 2012 – Ocak 2016 yılları arasında Parti Sözcülüğü görevini üstlendi.