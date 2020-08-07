Cide’de 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı

07 Ağustos 2020 Cuma, 18:12

Kastamonu'nun Cide ilçesi Soğucak köyünde bulunan yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ormanlık alana ulaşımın olmaması nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı alana ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise ellerine aldıkları ağaç dalları ile yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti. Kontrol altına alınamayan ve büyümeye devam eden yangını söndürebilmek için bölgeye yangın helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam edilirken, destek amaçlı bir uçağın da bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Cide Belediyesi'nin yangın üzerine resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıldı:

"Maalesef Cide'de orman yangını yaşanıyor. Denizkonak'ta çıkan orman yangın halen kontrol altına alınamadı.Havadan uçakla ve yerden ekiplerimizce

Yoğun bir çalışmaya karşın rüzgar şiddeti kontrol altına almayı güçleştiriyor. Umarız iyi haber gelir."



