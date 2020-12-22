Çiftçilerin talebini Meclis'e taşıdı: Güneydoğu'ya neden kenevir izni yok?

22 Aralık 2020 Salı, 15:52

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, kenevir konusunu meclise taşıyarak Adıyaman’ın kenevir yetiştirilen iller arasına alınması çağrısı yaptı.

Türkiye’de kenevir yetiştiriciliğinin izne tabi olduğunu ve bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenen iller dışında kenevir yetiştiriciliğinin yasal olarak yapılamadığını ifade eden Tutdere, “12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23. maddesi ile Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca ülkemizde izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilmektedir. Yönetmelikte belirtilen yerler dışında üretim yapılamamaktadır. Bilindiği üzere kenevir, ilaç yapımı (medikal), kâğıt yapımı, yakıt yapımı, kumaş yapımı, otomotiv sektörü ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Liflerinin dayanıklı ve oldukça uzun olması nedeniyle çuval, halat çanta, ağ yapımı vb. alanlarda da sıklıkla tercih ediliyor. Endüstriyel kullanım alanı başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kenevirin ülke ekonomisine getirisi de oldukça yüksek düzeydedir” dedi.

"GÜNEYDOĞU'DAN TEK BİR İLE İZİN VERİLMEMİŞ OLMASI BÜYÜK EKSİKLİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen iller arasında Güneydoğu’dan bir ilin olmamasını eleştiren Tutdere, “Yönetmelikle belirlenen illerin sayısına bakıldığında üretim izni verilen mahallerin yeterli olmadığı göze çarpmaktadır. Özellikle, ekonomisi tarıma dayalı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bir veya birkaç ilin izin verilen mahaller arasında bulunmuyor olması başka bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bilindiği gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi en çok göç veren, özellikle mevsimlik tarım işçiliğinin yaygın olduğu ve mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle ‘ırgatlık yolunda’ pek çok yurttaşımızı da kaybettiğimiz bir bölgedir” dedi.

ADIYAMAN İZİN İSTİYOR

Son yıllarda iktidarın tütün politikası nedeniyle Adıyaman başta olmak üzere pek çok ilde tütün üreticilerinin yasaklar ve yaptırımlar nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadığının altını çizen Tutdere, “Özellikle Adıyaman ilimizde son yasal düzenlemelerden sonra tütün üretiminin her geçen gün daha da azalıyor olması, üreticilerimizin mevcut yasal düzenlemelerle birlikte girmiş oldukları çıkmaz ve mağduriyetlerin bir nebze olsun giderilebilmesi adına Adıyaman ve ilçelerinin de ‘İzinli Kenevir Yetiştiriciliği’ yapılan bölgeler arasına alınması gerekmektedir. Adıyaman kamuoyunun talep ve beklentisi de bu yöndedir. Bu sayede hem iktidarın tütün politikası nedeniyle mağdur olan Adıyamanlı üreticilerin ve bölge halkının mağduriyetleri giderilmiş, hem de Adıyaman’ın ülke ekonomisine sağladığı katkı arttırılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

PAKDEMİRLİ'YE SORDU

Tutdere, konuy ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle sorular sordu.

"Adıyaman kamuoyunun talep ve beklentisi doğrultusunda, ‘İzinli Kenevir Yetiştiriciliği’ yapılan iller arasına Adıyaman ve ilçelerinin eklenmesi için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Adıyamanlı üreticilerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve Adıyaman’ın ülke ekonomisine sağladığı katkıların arttırılması için Adıyaman ve ilçelerini ‘İzinli Kenevir Yetiştiriciliği’ yapılan iller arasına alacak mısınız? Ne zaman alacaksınız?” diye soran Tutdere, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.