Çiftçinin enflasyonu artmaya devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Mayıs 2020 verileri, çiftçinin enflasyonun artmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Buna göre, Tarım-ÜFE 2020 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.59 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15.13 yükseldi. Tarım-ÜFE, nisan ayında yıllık yüzde 8.58 arttı, aylık yüzde 0.55 azalmıştı.
Mayıs ayında tarlada maliyeti en çok artan ürün, yüzde 12.39 ile çilek oldu. Bu ürünü yüzde 6.58 ile havuç, yüzde 5.49 ile mercimek, yüzde 4.69 ile nohut, yüzde 2.97 ile zeytin, yüzde 2.48 ile patlıcan izledi.
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