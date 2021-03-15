Çiftçiye 1325 lira verildi 1759 TL’den ithalat yapılacak

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Çiftçiden tonu 1325 TL’ye alınan mısır birçok tarım ürününde olduğu gibi dışarıdan daha yüksek rakamla ithal edilecek. Bu yolla iç piyasadaki fiyatları düşürmeye çalışan hükümetin bu politikasından kazanan ise yine yabancı çiftçi olacak.

Türkiye mısırda kendi kendine yeten bir ülke değil. Bu üründe kendine yeterlilik oranı yüzde 70. Yüzde 30 ithal edilmek zorunda. Ancak uluslararası piyasada mısır fiyatları sürekli artıyor.11 Mart itibarıyla iç piyasada mısırın ton fiyatı bin 759 TL’ye çıktı. Dışarıda ise 243 dolar yani yaklaşık 1822 TL. Ancak bu fiyatlar sürekli değişiyor. Türkiye geçen kasım ayında mısırın tonunu 249 dolara alırken, şubat ayındaki alımda ton fiyatı 273 dolardı. Bu, ton başına o dönemde 1915 TL yapıyordu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 115 bin ton mısır alımı için hazırlanıyor. Dışarıdan pahalıya alınan mısır, iç piyasadaki fiyattan satılacak. Böylece iç piyasadaki fiyat artışı önlenmeye çalışılacak. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, taban alım fiyatının önceden piyasa koşullarına göre doğru belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. “Piyasa koşullarına uygun taban fiyat açıklanması lazım” diyen Suiçmez, şunları söyledi:

“Sonraki fiyat hareketlerini de dikkate alarak o yılın taban fiyatı belli olsa bu kadar farklı fiyat hareketleri gündeme gelmez. Kasım ayında mısırı dışarıdan 2 bin liranın üzerinde fiyatlarla aldık. Şu anda da 1900’lerden alıyoruz. İç piyasada ise mısırın fiyatı şu anda 1759 lira. 1325 lira olan taban fiyatı yurtiçi, yurtdışı üretim arz talep fiyatlarına göre oluştursaydık bugün bu kadar farklar oluşmazdı.”