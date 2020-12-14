Çiğli Belediyesi '2021 Avrupa Spor Kenti Ödülü'nü törenle aldı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 14:49

Kentin marka değerini yükseltmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla Avrupa’da girişimlerini sürdüren Çiğli Belediyesi, 2020 yılında aldığı Avrupa Diplomasi ve Avrupa Partner Kenti ödüllerinden sonra Avrupa Spor Kentleri Federasyonu’nun düzenlediği ve Avrupa’nın önde gelen kentlerinin başvuruda bulunduğu Avrupa Spor Kenti Ödülü’nü Çiğli’ye getirmişti. Spor kenti ödül töreni Covid-19 salgını nedeniyle online olarak yapıldı.

"IRKÇILIĞA HAYIR" MESAJI

Törenin açılış konuşmasını Federasyon Başkanı Francesco Lupatelli yaptı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden ödül almaya hak kazanan 11 kentin Belediye Başkanıyla birlikte törene katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı konuşmada sporun birleştirici ruhuna vurgu yaparak, katılımcı Belediye Başkanlarını ve diğer tüm spor paydaşlarını ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte hareket etmeye davet etti. Başkan Gümrürkçü’nün “sporda dostluk ve dürüst oyun” çağrısına federasyon üyelerinden ve katılımcılardan tam destek geldi.

GÜMRÜKÇÜ: SAĞLIKLA VE SPORLA KALIN

Kazandıkları ödülü Çiğli Halkına armağan ettiğini belirterek sözlerine devam eden Başkan Utku Gümrükçü, “Sayın Başkan Lupatelli, federasyon üyeleri ve ödül almaya hak kazanmış kentlerin saygıdeğer temsilcileri hepinizi dostane duygularla selamlıyorum. Görevde bulunduğumuz dönem boyunca yaptığımız önemli sportif atılımlar, Avrupa değerleri ve sporun ana hedefi olan dostluk ve dürüst oyun konusundaki çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Bizleri bu ödüle layık gören jüri üyeleri ve EuropeanCapitalsandCities of SportFederation’a teşekkür ediyor, kazandığımız ödülü desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çiğli halkına armağan ediyorum. Sağlıkla ve sporla kalın” dedi.