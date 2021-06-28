Çiğli Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine aylık 300 TL burs desteği
Çiğli Belediyesi tarafından, maddi sıkıntı yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak adına “Çiğli Gençlerini Okutuyor” sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.
İzmir'de Çiğli Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Çiğli Belediyesi’nin koordinatörlüğünde sivil toplum kuruluşları ve esnafların katkılarıyla başlatılan proje kapsamında ilçedeki muhtarlar ve apartman yöneticileriyle bir araya gelindi. Toplantıda Başkan Gümrükçü, projenin detayları ve hedefleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalar kapsamında bir yandan muhtarlar ve apartman yöneticileri ile toplantılar yapılırken bir yandan da burs desteği verilecek öğrencilere yönelik detaylı araştırmalar devam ediyor. Proje doğrultusunda, burs için gerekli bütçeyi oluşturan apartmanın yöneticileri ile şeffaf değerlendirmeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler bir araya getirilecek. Böylece, projeye destek veren gönüllü vatandaşlar aylık 300 TL olarak planlanan ödemeyi direk öğrencilerin hesabına yatıracak.
GÜMRÜKÇÜ: GENÇLERİMİZ GÜLÜMSEYECEK
Aydınlık yarınlara özlem duyan eğitim sevdalıları ile birlikte birçok üniversite öğrencisine destek olacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Başlattığımız sosyal sorumluluk projesiyle ilçemizde ikamet eden veya ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerine burs sağlayacağız. Projemizde, esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına olduğu kadar Çiğlili hemşehrilerimize de önemli görevler düşüyor. Proje kapsamında muhtarlarımız ve apartman yöneticilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Projemizi büyüterek eğitime susamış aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize destek olacağız” dedi.
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- SETA’nın çocukları birbirini yedi