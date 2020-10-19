Çiğli Tramvayı ihalesi ertelendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çiğli Tramvayı yapım ihalesi, firmalardan gelen başvuru üzerine ertelendi. İhale 5 Kasım'da yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Çiğli Tramvayı ihalesi, katılımcı 17 firmadan gelen başvuru üzerine ertelendi. 20 Ekim Salı günü teklif vermeleri gereken firmalar, ihalenin Kasım ayında yapılmasını istedi. Firmaların başvurusu kabul edildi ve ihale 5 Kasım’a ertelendi.
Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvay Hattı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Yeni hat; İZBAN Çiğli İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayii, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek.
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