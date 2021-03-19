Çiğli'de elektronik rayiç dönemi

19 Mart 2021 Cuma, 15:55

Dijital Dönüşüm hedefiyle belediye hizmetlerinin online mecraya taşındığı Çiğli’de vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir uygulamaya daha imza atıldı. Mali Hizmetler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çiğli Tapu Müdürlüğü yetkililerine Çiğli Belediyesi Rayiç Bedel Sorgulama sistemine giriş yetkisi verildi. Böylece, daha önce gayrimenkul satış işlemleri öncesi belediyeye gelerek Gelir Müdürlüğü’nden sorgulama yapmak zorunda olan vatandaşlar, artık bu işlemlerini Çiğli Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirebilecek.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hayata geçirdikleri bu uygulama ile hem vatandaşların satış işlemlerini kolaylaştıracaklarını hem de kağıt tüketiminden tasarruf edeceklerini ifade etti.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Belediye hizmetlerinin ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla kurumsal dijital dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Dinamik birer yapıya sahip olan kentlerimizin ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretmek adına gerekli değişim adımlarını bir bir atıyoruz. Bunu yaparken, internetin insan yaşantısına sağladığı kolaylıklardan faydalanıyoruz. E-Randevu ve e-Ruhsat uygulamalarımızdan sonra son olarak Emlak Vergi Değeri Belgesinin alınmasıyla ilgili kolaylaştırıcı bir uygulamayı hayata geçirdik. Bu sistem ile vatandaşlarımız belediyeye gelmek zorunda kalmadan direk Tapu Müdürlüğü’ne giderek hem Rayiç bedel hem de satış işlemlerini aynı anda halledebilecek" dedi.