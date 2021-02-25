Cihangir İslam'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:16

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında Ahmet Hakan'ın haklarında fezleke hazırlanan HDP'li 9 milletvekili hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ağıralioğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

İslam, bu tutumun toplumsal barışa ve halk iradesine büyük zarar vereceğini belirterek şunları kaydetti:

“Fezlekeler görüşülmeden yapılan bu alelacele

- 'Benim elim zaten havada' beyanı,

Erdoğan'ın

- 'Eller hemen iner kalkar' açıklamasına

- 'Zaten hazıroldayım' cevabıdır.

Bu tutumlar ülkemize, toplumsal barışa, demokrasiye, halk iradesine büyük zarar verir.”