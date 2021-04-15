'Çilek üreticisi zorda, ürünler tarlada kalabilir'

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in Menemen İlçesine bağlı Emiralem Mahallesi’nde çilek üreticilerinin başta giderlerin artmasından kaynaklı yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren Polat, çilek üreticilerinin yaşadığı ve yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili bir önlem çalışmasının olup olmadığını sordu.

BAKANLIK ÖNLEM ALMALI

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden birinin Emiralem Mahallesi olduğunu belirten CHP’li Polat, “Yeni hasat için hazırlanan üretici, 2020 yılına kıyasla maliyetlerin iki kat artmasından kaynaklı ürünlerinin tarlada kalmasından endişe ediyor. Gübre, tarım ilacı, ekim naylonu, işçilik maliyetleri gibi giderlerin artmasından kaynaklı ürünlerini yüksek fiyattan satsa dahi üreticinin yüzü gülmeyecek. Çilek üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatifi'ne, fidan getiren özel işletmelere borçları bulunuyor. Yaşanan küresel ısınma ve havaların mevsim normaline göre soğuk olması çilek verimini düşürmüştür. Türkiye’de tüm üreticilerde olduğu gibi İzmir ilinin Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi’ndeki çilek üreticileri de emeğinin karşılığını alamamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerimizin yaşadığı ve yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili bir önlem çalışması yapılmalıdır” dedi.

CHP’li Polat’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği sorular;

1) Bakanlığınızın üreticilerin girdi maliyetlerini düşürecek herhangi bir çalışması var mıdır?

2) Bakanlığınız, üreticilerin ödeyemez duruma geldiği kredi borçlarını iyileştirecek şekilde bir çalışma yapmakta mıdır?

3) Çilek üreticinin olası elinde kalan ürünlerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?

4) Yaşanan küresel ısınma ve havaların mevsim normaline göre soğuk olması nedeniyle başka meyvelerde verim düşüklüğü görülmüş müdür? Eğer görüldü ise bu ürünler hangileridir?

5) Üreticilerin daha fazla gelir elde edebilmesi ve ürünlerini bozulmadan satılabilmesi için soğuk hava zincir desteği verilmesi planlanmakta mıdır?