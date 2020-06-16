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Üretilen sebze ve meyvelerin çoğunluğu İstanbulluların sofralarını süslediği için "İstanbul'un vitamin deposu" olarak adlandırılan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan çilek, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.