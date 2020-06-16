<p><p class="MsoNormal">Üretilen sebze ve meyvelerin çoğunluğu İstanbulluların sofralarını süslediği için "İstanbul'un vitamin deposu" olarak adlandırılan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan çilek, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Üretilen sebze ve meyvelerin çoğunluğu İstanbulluların sofralarını süslediği için "İstanbul'un vitamin deposu" olarak adlandırılan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan çilek, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.


<p><p class="MsoNormal">İlçenin yüksek kesimindeki mahallelerde yaşayanların geçim kaynakları arasında yer alan çilek, zorlu aşamalardan geçtikten sonra sofraları süslüyor.</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><br></p>
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İlçenin yüksek kesimindeki mahallelerde yaşayanların geçim kaynakları arasında yer alan çilek, zorlu aşamalardan geçtikten sonra sofraları süslüyor.


<p><p class="MsoNormal">Yıl boyunca özenle bakımı yapılan çilekler, toplandıktan sonra özel paketlere konularak kamyonlara yüklenip İstanbul'daki hale gönderiliyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Yıl boyunca özenle bakımı yapılan çilekler, toplandıktan sonra özel paketlere konularak kamyonlara yüklenip İstanbul'daki hale gönderiliyor.


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