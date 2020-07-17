Çılgın Sörfçüler!
Yazar Defne Ongun Müminoğlu’nun Artemis Çocuk Yayınları tarafından yayınlanan, 8 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden Çılgın Sörfçüler serisine Kerberos’un Gizemi eklendi. Seride; dostluk, doğa, spor, hayvan sevgisi ve yardımlaşmanın önemi vurgulanıyor.
Yazar Defne Ongun Müminoğlu’nun, Artemis Çocuk Yayınları tarafından yayınlanan, 8 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden Çılgın Sörfçüler serisinin üçüncü kitabı Kerberos’un Gizemi raflarda.
Kerberos'un Gizemi'nde ana karakterler, kendilerini gizemli ve macera dolu bir durum içinde buluyorlar. Üstelik çözüme giden yol yine mitolojiden geçiyor.
Kitap için özel olarak çekilmiş film ise QR kod ile okurlara arka kapakta hediye olarak sunuluyor.
Serinin çizimleri, Tuba Şamlı Atilla tarafından elle çizildi.
Çılgın Sörfçüler serisi, göremeyen çocuklar için Braille alfabesi ile TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) raflarında da bulunuyor: : https://www.turgok.org
“Çılgın Sörfçüler” serisinin tüm kitaplarına ve yazarın diğer serilerine www.defneninkitaplari.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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