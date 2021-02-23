Cilt kuruluğuna karşı alınabilecek 5 önlem

23 Şubat 2021 Salı, 12:08

Kış aylarında kuruyan cildimize yapmamız gerekenlerle ilgili Dermatoloji Uzmanı Dr. Şeyda Bayraktaroğlu önerilerde bulundu.



İşte o öneriler:

Çok sıcak suyla duş almayın: Sıcak suyla cildin uzun süre teması cilde zarar verir ve cilt kuruluğu oluşturur. Sık sık tekrarlanması ise ciltte çatlakların meydana gelmesine sebep olur ve bir süre sonra bu çatlakların enfeksiyon kapma riski oluşur. Ayrıca tedavi edilmeyen cilt kuruluğunun sedef,egzama gibi hastalıklara davetiye çıkaracağı unutulmamalıdır.

Yüzünüze kese yapmayın: Sert bir lif ile sıkça kese yapmak deriye zarar verir. Cildimizin yüzeyinde yer alan koruyucu doku hasar görür. Özellikle yüzde bu dokunun hasar görmesi farklı deri hastalılarına davetiye çıkarmak anlamına gelebilir. Ayrıca yoğun kese yapmak cildin nem kaybına da neden olacaktır.

Cildinizi nemlendirin: Kuruyan cildimiz daha hızlı hassaslaşacaktır ve cilt yüzeyi nem kaybettiği için sertleşecektir. Bu nedenle kış aylarında cildi rahatlatan ve cildin yumuşamasını sağlayan ürünler kullanmak gerekiyor. Cildin nemli kalması cilt kuruluğuna ve çatlaklara engel olur.

Bol su tüketin: Vücudumuzdaki tüm hücrelerin yenilenmesi için suya ihtiyacı vardır. Cildimiz genel olarak su toplamaya meyillidir. Su toplayan cilt ödem ve şişkinlik yapar. Vücudun su ihtiyacı ne kadar az olursa şişkinlik de o oranda azalacaktır. Bol su içmek aynı zamanda cildin nemli kalmasını sağlar ve cilt kuruluğunun önüne geçer. Bol su tüketimi ciltteki gözeneklerin açık kalmasını sağlar. Cildin canlı kalması yaşa bağlı kırışıklık oluşumunu da yavaşlatır.

Cildinizin nem ihtiyacını takviye edin: Cildin nem ihtiyacını dışardan takviye edecek uygulamalar da son derece önemli. Cilde enjeksiyon aracılığıyla uygulanan DNA Işıltısı (Nucleofill) uygulaması yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde dokulara derinlemesine nemlendirme sağlayarak hücresel sağlık için faydalı bir ortam oluşturuyor. Cilde nem kazandıran bir diğer uygulama da Milano Gençlik İksiri (UpGrade). Bu uygulama cildin nemini düzenleyen birçok madde, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir kokteyl. Milano Gençlik İksiri, cilde canlılık, nem ve elastikiyet kazandırarak, doku onarımı ile cildin yenilenmesine katkıda bulunuyor.

