Ciltte sonbahar ışıltısı

30 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Medikal estetik uzmanı Dr. Pelin Taşkıran, yaz dönüşü özellikle güneş hasarına bağlı sorunlarla kişilerin kendilerine sıklıkla geldiğini belirterek “Cilt hasarına bağlı tedaviler kişiye özel hekim tarafından planlanmalıdır. Güneş hasarına bağlı lekenmiş bir cildin aslında çok hassas bir cilt olduğu unutulmamalı ve ona göre tedavi edilmelidir. O yüzden agresif ve irritan, sıkmalı ve vakumlamalı bakımları özellikle yaz dönüşünde kesinlikle tercih etmiyoruz” dedi.

SIKMADAN TEMİZLEME

Dr. Taşkıran, yaz dönüşü en büyük sıkıntılardan birisinin güneş hasarına bağlı lekelenmeler olduğunu vurgulayarak “ Melanin aşırı sentezi denilen hiperpigmentasyon, yani cildin boyar maddesini UV hasarı, kozmetikler, bilinçsiz epilasyon uygulamaları, hormonal değişimler ve ilaçların etkisiyle normalden daha fazla üretilebiliyor. Ayrıca cildimizin yağ ve nem dengesi de bozulabiliyor, ciltler daha fazla yağlanıyor, geniş gözenekler, siyah noktalar ve aknelenmelere yatkınlık oluyor” diye konuştu. Bu durumlarda öncelikle cilde mutlaka arındırıcı aydınlatıcı medikal detoks yaptıklarını anlatan Dr. Taşkıran, şöyle devam etti:

“Hem yüzeydeki ölü hücreleri temizleyen, hasarlı tabakadan arındıran, hem de cildin alt tabakasında oluşan ultraviyole hasarını narin bitkisel asitler, siyah zencefil, karbon, içeren arındırıcı detoks peelingler ile giderebiliyoruz.

Onun yanı sıra gözenekleri temizleyen ,cildin nem ve yağ dengesini sağlayıcı zarif medikal bakımlar yapıyoruz. Hastaların zaten güneş hassasiyeti olan ciltlerini daha fazla irrite etmeden, vakumlu uygulamalar kullanıp kılcal damarları yüzeyelleştirmeden daha narin ve hassas bakımlar yapıyoruz. Cildin bu dengesini sağladıktan sonra eğer hastanın ihtiyacı varsa daha kış ayları boyunca daha kapsamlı leke tedavilerine geçiyoruz. Bu protokoller arasında cilt altında ısı hasarı oluşturmadan lekeleri hedef alan lazer teknolojileri, biyokimyasal olarak tekrar leke oluşumunu önleyen çeşitli mezoterapi enjeksiyonları var. Cildin nem tutma kapasitesini artırıcı özellikte hyaluronik asit, cildi sıkılaştıran ve senil pigmentasyonu (yaşa bağlı cilt lekelerini) azaltma yeteneğine sahip “ömür uzatan molekül” olarak adlandırılan DMAE , Hücresel düzeyde yenilenmeyi sağlayan ve kolalen üretimini arttıran polinükleotidler ,protein yapıtaşı polipeptidler, antioksidan Zencefil özü (gingerol) ve spirulina (algler) gibi zengin içerikli mezosolüsyonları ince uçlu iğneler yardımıyla cildin orta dermis tabakasına enjekte ederek, cildin kendi onarım süreçlerini de tetikleyerek hasarlı cildi yenilemek ve cilt kalitesini arttırma esasına dayalı klinik tedaviler uyguluyoruz.”

BİR KEREDE DÜZELMEZ

Güneş lekelerinin bir seferde düzelmeyeceğini vurgulayanTaşkıran, “Leke tedavisinde tedaviye belli seans aralıklarıyla devam etmek gerekiyor. İlk aşamada detoksu uygulayıp cilde arındırsak bile melanin aşırı sentezi cilt altında devam ediyor. Bu biyokimyasal döngüyü baskılamak için de 15-21 günlük aralıklarla hastayı 4 ya da 6 seans kliniğimize davet ediyoruz. Bazı tedaviler daha uzun da sürebiliyor, hasta uyumu da belirleyici faktör. Cilt tedavilerinde ve tüm estetik uygulamalarda “kişiye özel özel planlama” tedavide en önemli aşama” dedi.

BOL SIVI ÖNEMLİ

Dr. Taşkıran, cilt sağlığı için önerileri şöyle sıraladı:

- Cildimizde kullanacağımız dermokozmetik ürünler hekim tavsiyesi ile eczaneden alınmalı

- Gözenekleri tıkayan zararlı bileşenler, ağır metaller içeren makyaj uygulamasından kaçınılmalı

- Yaz kış UV filtreli koruyucu özellikte nemlendirici kullanılmalı

- Cilt temizliği düzenli yapılmalı

- Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, günlük alınması gereken vitamin ve mineraller ihmal edilmemeli. Enginar, kırmızı pancar gibi sebze ve C vitamini deposu meyvelerin tüketimi detoks açısından önemli.

- Bol su tüketimi ve belli yaşlardan itibaren kolajen, glutatyon, alfa lipoik asit, çinko içeren gıda takviyesi alınmalı

Dr. Pelin Taşkıran: Cildimizde kullanacağımız dermokozmetik ürünler hekim tavsiyesi ile eczaneden alınmalı , gözenekleri tıkayan ağır metaller ve zararlı bileşenler içeren makyaj uygulamasından kaçınılmalı. Yaz kış UV filtreli koruyucu özellikte nemlendirici kullanılmalı.

‘EKRAN IŞIĞI DA ZARARLI’

Güneş ve ultraviyole hasarı ile birlikte enflamasyon yani yaşlanmayı hızlandıran yıkım sürecinin de ciltte hızlandığını söyleyen Taşkıran, “Blue light effect yani bilgisayar, cep telefonu, tabletlerde olan mavi ışık hasarı da cilde zarar verebiliyor. O nedenle yaz-kış mutlaka güneş koruyucu özellikte kremler kullanmak gerekiyor” diye konuştu. Lekelerin tedavi edilmemesi durumunda giderek büyüyeceğini de anımsatan Taşkıran, özetle şunları söyledi: “Lekenin oluşması zaten bize aşağıda hasarın oluştuğunu gösterir. Cilt kanserleri de önemli bir sağlık problemi ve lekelenmeler bazen buna da dair alarm veriyor. Medikal estetik aslında birinci basamak gibi koruyucu ve önleyici tedavileri içeriyor. Yıl içinde hekime yapılacak düzenli ziyaretler ile ileride oluşacak sağlık ve estetik sorunların önüne geçerek güzel yaş almak mümkün.