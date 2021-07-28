Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
Geçen yıl koronavirüsü atlatan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo şimdi de böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.
2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi.
Yeniden rahatsızlanan 33 yaşındaki Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) yoğun bakıma kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.
ORGANLARINDA HASAR OLUŞMUŞTU
Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti.
Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.
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