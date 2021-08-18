Cimilli İbo'nun cenaze törenindeki görüntüler tepki çekti

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:22

Uzun süredir şeker hastası olan, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Karadeniz'in sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Lakabını memleketi İkizdere'nin Cimil köyünden alan İbrahim Özer, memleketi Rize'de Merkez Sahil Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köyüne son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDEN CANLI YAYIN TEPKİ ÇEKTİ





Bazı yurttaşların ise tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması da tepkilere neden oldu. Cenaze sahipleri zaman zaman yurtttaşları salgın nedeniyle uzaklaşmaları için uyararak zor anlar yaşadı.

ŞÜKRÜ GÜLER: SANAT CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN

Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer'in ölümüyle herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Karadenizli Sanatçı Şükrü Güler "Karadeniz'de sevilen bir isim, ağabeyimiz. Önce Ayhan ağabey vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya, işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz. 3-5 ay bir hastane süreci, sonrasında böbrek nakli, sonrasında ise enfeksiyon. En büyük acıyı yaşayan sevenleri, bizler. O nedenle tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Bu şimdi olan bir şey değil, yıllardan beri de bizim takip ettiğimiz, vefasızlık mı diyelim. Belli bir noktaya geldiğinde alkışlanıyorsun ama sonra unutuluyorsun. Biz buna ahde vefasızlık diyelim. Tüm sanat camiasında bu vardır" dedi.

DAVUT GÜLOĞLU: ÇOK DEĞERLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK

Cenazeye katılan Karadenizli sevilen sanatçı Davut Güloğlu, insanların değerlerine sahip çıkması gerektiğini savunarak "Karadeniz'in çok büyük bir değerini kaybettik. Hem esprileriyle hem müzikleriyle yıllarca Karadeniz'i temsil eden çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Tüm Rizeli hemşerilerime de teşekkür ediyorum bu alanı doldurdukları için. Bugün burada Cimilli'yi uğurladık, yarın ben olacağım. Önemli olan değerlerimize sahip çıkmak. Ülkemizde hem sanatta olsun hem insanda olsun değer kaybı var. Hepsine sahip çıkalım. Burada olan ve gelemeyen arkadaşlarımıza herhalde kırgınlarımız olabilir" şeklinde konuştu