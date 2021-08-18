Cin Ali’yi resimleyen Selçuk Seymen hayatını kaybetti
Cin Ali hikaye serisini resimleyen illüstratör Selçuk Seymen yaşamını yitirdi.
1968 yılından beri milyonlarca çocuk tarafından okunup takip edilen Cin Ali serisine hayat veren illüstratör Selçuk Seymen hayatını kaybetti.
Cin Ali’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen değerli Selçuk SEYMEN’i kaybettik. Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen— Cin Ali (@CinAliBizim) August 16, 2021
değerli Selçuk SEYMEN'i kaybettik.
Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/E49plTXPwU
Cin Ali, Anadolu köylerinde öğretmenlik yapan ilkokul öğretmeni Rasim Kaygusuz tarafından 1968 yılında yaratılmış bir kahramandır. Çocuklar kolay çizebilsin diye çöp adam şeklinde tasarlanmış. Cin Ali kitaplarının çizimlerini Selçuk Seymen yaptı. Cin Ali kitaplarının 2013 yılında tıpkıbasımı tekrar yapılmıştı.
Cin Ali’nin hikaye kitapları şöyle:
Cin Ali’nin Atı
Cin Ali’nin Topu
Cin Ali’nin Topacı
Cin Ali’nin Kara Gözlü Kuzusu
Cin Ali’nin Oyuncakları
Cin Ali Okula Başlıyor
Cin Ali Okulda
Cin Ali Çocuk Bahçesinde
Cin Ali ile Berber Fil
Cin Ali Kır Gezisinde
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