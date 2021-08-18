Cin Ali’yi resimleyen Selçuk Seymen hayatını kaybetti

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:13

1968 yılından beri milyonlarca çocuk tarafından okunup takip edilen Cin Ali serisine hayat veren illüstratör Selçuk Seymen hayatını kaybetti.

Cin Ali’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen değerli Selçuk SEYMEN’i kaybettik. Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen

değerli Selçuk SEYMEN'i kaybettik.



Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/E49plTXPwU — Cin Ali (@CinAliBizim) August 16, 2021

Cin Ali, Anadolu köylerinde öğretmenlik yapan ilkokul öğretmeni Rasim Kaygusuz tarafından 1968 yılında yaratılmış bir kahramandır. Çocuklar kolay çizebilsin diye çöp adam şeklinde tasarlanmış. Cin Ali kitaplarının çizimlerini Selçuk Seymen yaptı. Cin Ali kitaplarının 2013 yılında tıpkıbasımı tekrar yapılmıştı.

Cin Ali’nin hikaye kitapları şöyle:

Cin Ali’nin Atı

Cin Ali’nin Topu

Cin Ali’nin Topacı

Cin Ali’nin Kara Gözlü Kuzusu

Cin Ali’nin Oyuncakları

Cin Ali Okula Başlıyor

Cin Ali Okulda

Cin Ali Çocuk Bahçesinde

Cin Ali ile Berber Fil

Cin Ali Kır Gezisinde