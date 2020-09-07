Çin, aşı adaylarını kamuoyuna sundu
Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda bir olumlu haber de salgının çıkış noktası sayılan Çin’den geldi.
Sinovac Biotech ve Sinopharm adlı şirketler tarafından geliştirilen aşı adayları Pekin ticaret fuarında kamuoyuna sunuldu. Aşılar henüz piyasaya sürülmedi ancak üreticiler Faz 3 deneylerinin ardından bu yılın sonuna kadar onay almayı umduklarını belirtti.
Sinovac’tan bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yılda 300 milyon doz üretebilen ‘bir aşı fabrikasının’ inşaatını tamamladıklarını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha önce, ülkesi tarafından üretilecek herhangi bir aşının ‘küresel bir kamu malı’ olacağını belirtmişti. Global Times gazetesi de aşı fiyatının ‘çok yüksek’ olmayacağını kaydetmişti.
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