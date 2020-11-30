Çin Başbakanı Li'den, Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerine iş birliğini derinleştirme çağrısı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 17:08

Li, Hindistan liderliğinde videokonferans yoluyla düzenlenen ŞİÖ Üye Ülkeleri Hükümet Liderleri Konseyi 19. Toplantısı'na başkent Pekin'den katıldı.

Bu yıl Pakistan Başbakanı İmran Han ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katılmadığı toplantıyı Yeni Delhi yönetimi adına Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muppavarapu Venkaiah Naidu yönetti.

Li, toplantıda ulusal kalkınma için güvenli ve istikrarlı bir çevre oluşturmanın önemine vurgu yaparak, üyeler tarafından oydaşma sağlanan konularda iş birliğini derinleştirme ve pekiştirmenin gerekliliğinin altını çizdi.

Çin’in salgınla mücadelede iş birliği ve aşı geliştirme konularında insanı merkeze alan bir ilkeye bağlı kaldığını belirten Başbakan Li, aşının temin edilmesi ve ulaşılabilirliği konusuna yardımcı olacaklarını ifade etti.

Li, "Çin kazan-kazan iş birliği ve karşılıklı faydayı kapsayan dışa açılım stratejisini sıkıca destekliyor." ifadesini kullanarak, Pekin yönetiminin, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması, terörle mücadele, serbest ticaret ve çok taraflılığın desteklenmesi hususunda ŞİÖ üyeleriyle birlikte çalışacağını kaydetti.

