Çin, Covid-19 nedeniyle üç havayolunun uçuşlarını askıya aldı
Çin Sivil Havacılık Dairesi, son uçuşlarında Covid-19 görülmesi üzerine Etihad Airways, China Eastern ve SriLankan Airlines’ın uçuşları askıya aldı. Adı geçen havayolu şirketlerinin Abu Dhabi-Shanghai, Manila-Shanghai ve Colombo-Shanghai uçuşlarında Covid-19 hastası olan yolcuların bulunduğu saptandı.
Sivil Havacılık Dairesi, Etihad Airways’in 3 Ağustos EY862 uçuşunda altı yolcunun, China Airways’in 5 Ağustos MU212 uçuşunda yine altı yolcunun ve SriLankan Airlines’ın 7 Ağustos UL866 uçuşunda ise 23 yolcunun COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. Söz konusu uçuşların durdurulma kararı, 11 Ağustos Salı günü açıklandı.
Çin Ulusal Radyosu'nun haberine gre, Etihad Airways ile China Eastern Airlines’ın yasakları, 17 Ağustos’tan itibaren bir hafta sürecek ancak SriLankan Airlines uçuşları dört hafta süreyle askıya alındı. İlgili daire, Covid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, 4 Haziran’dan itibaren uygulamaya bir tür ödüllendirme ve yasaklama mekanizması koymuştu. Öte yandan Çin Sivil Havacılık Dairesi, askıya alınmış uçuşların, kendilerine verilmiş kotaları başka hava yolu bağlantılarına transfer etme hakları bulunmadığını da belirtti.
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