Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Covid-19 dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı, sadece ilk bildiren biz olduk

02 Ocak 2021 Cumartesi, 23:30

Sputnik'de yer alan habere göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunarak, virüsün dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıktığını ve sadece ilk bildiren ülkenin Çin olduğunu belirtti.

Vang, Xinhua ajansında ve Çin Merkez Televizyonu'nda (CCTV) yayınlanan açıklamasında "Zamana karşı yarıştık ve vakaları dünyaya bildiren ilk ülke olduk. Sayıları giderek artan araştırmalar, pandeminin muhtemelen dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan ayrı ayrı salgınlardan kaynaklandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in, Covid-19'a karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin ön saflarında durduklarını ve bu mücadelede küresel sinerjinin oluşumuna katkıda bulunduklarını kaydeden Vang, "Konuyu siyasallaştırma ve damgalama girişimlerini reddederek dezenformasyona karşı mücadelenin ön saflarında yer aldık. Pandemiye karşı mücadeleyle ilgili tarafsız anlatımın ve kolektif hafızanın yalanlarla çarpıtılmamasını sağlamaya kararlıyız" diye konuştu.