Çin, koronavirüsün etkisini azaltacak aşıyı piyasaya sürüyor

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:37

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG),üzerinde çalıştıkları grip aşısının son testlerinin başarılı geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşan sonbahar aylarıyla grip hastalığının koronavirüsle etkileşimi konusunda endişe yaşadıklarını ve grip aşısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Yetkililer, yaklaşan sonbaharda kullanılmak üzere yeni bir "grip" aşısının bugünden itibaren piyasaya sürüleceğini açıkladı.