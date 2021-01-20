Çin merkezli aşı üreticileri COVAX programına başvurdu
Çin merkezli aşı üreticileri Sinovac, Sinopharm ve CanSinoBio DSÖ'nün COVAX programına başvurdu.
Çin'de koronavirüs için aşı üreten Sinovac, Sinopharm ve Cansino Bio Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteklediği küresel aşılama programı COVAX'a katılmak için başvurdu.
Konu ile ilgili açıklamayı bugün Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptı.
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