Çin merkezli aşı üreticileri COVAX programına başvurdu

Çin merkezli aşı üreticileri Sinovac, Sinopharm ve CanSinoBio DSÖ'nün COVAX programına başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:28
Çin merkezli aşı üreticileri COVAX programına başvurdu
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Çin'de koronavirüs için aşı üreten Sinovac, Sinopharm ve Cansino Bio Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteklediği küresel aşılama programı COVAX'a katılmak için başvurdu.

Konu ile ilgili açıklamayı bugün Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  yaptı.


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