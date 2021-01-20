Çin merkezli aşı üreticileri COVAX programına başvurdu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:28

Çin'de koronavirüs için aşı üreten Sinovac, Sinopharm ve Cansino Bio Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteklediği küresel aşılama programı COVAX'a katılmak için başvurdu.

