Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ABD davasını kazandı

14 Mart 2021 Pazar, 11:36

Xiaomi'nin ABD'de yatırım yapmasını yasaklayan bir karar alan ABD hükümeti ve Pentagon'un bu kararı federal mahkemeye takıldı. Mahkeme heyeti alınan kararın hatalı olduğuna hükmederek, Xiaomi'ye karşı uygulanması öngürülen yasakların önüne geçildi.

Mahkemenin hakimi Yargıç Rudolph Contreras, kararın yorum bölümünde de "Xiaomi sivillerin kullanımı için ticari ürünler üreten halka açık bir firmadır, bağımsız kurullar ve kontrolde bulunan hissedarlar tarafından yönetilir ve Çin Halk Cumhuriyeti ya da güvenlik servisleriyle ilişkili kişilerin kontrolünde değildir." ifadesini kullandı.

Xiaomi ise yaptığı açıklamada yargıcın kararından memnun olduklarını ve yatırım engelinin tamamen kaldırılması için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Pentagon ise en azından şu an için konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

NE OLMUŞTU? ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak'ta, aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklemişti. Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığından davacı olmuştu. ABD Savunma Bakanlığının belgeleri, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, kurucusu ve Üst Yöneticisi Lei Jun'a Çin devletine yaptığı hizmetlerden dolayı verilen ödül nedeniyle "ordu bağlantılı şirketler" listesine alındığını ortaya koymuştu.



