Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi
Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu fırlattı.
Xinhua'da yer alan habere göre, Hay Yang (Okyanus)-2C uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.
Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-2C genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.
Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347'inci misyonu olarak kayıtlara geçti.
Çin geçen hafta uzaya 9 uyduyu göndermişti.
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