Çin, virüsün uzun süre hayatta kalabileceği anüsten Covid-19 testlerine başladı
Çinli uzmanlara göre anüsten alınan anal sürüntüler, virüsü tespit etmede diğer yöntemlere göre daha isabetli sonuçlar verebilir.
Pekin'deki You'an Hastanesi'nde, bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı olan Li Tongzeng, Çin Merkez Televizyonu'na demecinde, anüsten alınan örneklerin, ağız ve burun gibi üst vücut yollarından alınan örneklere göre daha iyi sonuç verdiğini, zira virüsün dışkıda daha uzun süre hayatta kalabildiğini söyledi. Li'ye göre, boğazlarda 3 ila 5 gün arasında hayatta kalabilen virüs, testlerde hatalı sonuçlar elde edilmesine sebebiyet verebiliyor.
Li açıklamasında, anal sürüntülerin özellikle kilit gruplarda isabetli sonuçları artırabileceğini söyledi. Bununla birlikte söz konusu yöntem, boğaz sürüntüsü almaktan daha pratik olmaması sebebiyle, yalnızca karantina merkezlerindeki anahtar gruplara uygulanacak.
İTİRAZLAR YÜKSELDİ
Li'nin açıklamaları, Çin'deki tıp çevrelerinde de tartışmalara neden oldu. Wuhan Üniversitesi, patojen biyoloji bölümü müdür yardımcısı Yang Zhanqiu, Pekin merkezli Global Times'a demecinde, virüsün sindirim sistemi yerine üst solunum yolunda tutunduğu kanıtladığından, en etkili testlerin hala burun ve boğaz sürüntüleri olduğunu söyledi.
Yang, "Hasta dışkısından pozitif sonuç aldığımız vakalar oldu, ancak virüsün sindirim sisteminden bulaştığını destekleyen hiçbir kanıt yok" dedi.
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