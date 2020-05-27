‘Cinayete kurban gitmek istemiyorum’

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

6 yıldır birlikte olduğu M.Y.B tarafından 16 Şubat tarihinde darp edildiğini belirtip ve suç duyurusunda bulunan Tamer, 23 Şubat’ta ise tecavüze ve şiddete uğradığı iddiasıyla Şanlıurfa 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. M.Y.B’nin 6. kez alınan uzaklaştırma kararını istisnasız ihlal ettiğini ve bir kez de kendisini darp ederken polis tarafından yakalanması üzerine 5 günlük hapis cezası verildiğini söyledi. Tamer, “Hâlâ hapse girmedi. 2 Mayıs gecesi şahıs uzaklaştırma kararının bittiğini iddia ederek evime hırsız gibi girip beni darp edip ölümle tehdit etti. Bunun üzerine M.Y.B hakkında yine uzaklaştırma kararı verildi. 5 Mayıs gecesi de şahıs arkadaşlarıyla beraber evime zorla girmeye çalıştı. Ve eve polis geldi. Evrak karışıklığı yüzünden ben evden çıkarıldım. Hem şiddete uğradım hem de sokağa atıldım. Uzaklaştırma kararlarının kadını koruyamadığını görmüş oluyoruz. Polis koruması istedim ancak o da kabul edilmedi” diye konuştu.

İŞTEN ATTILAR

Olayların duyulması üzerine 10 Mart tarihinde rehabilitasyon merkezindeki işinden kovulan Tamer, “Darp ve tecavüze uğradım. Üstüne işsiz kaldım. Utanacak bir şey yapmadım ancak yaşamadığım mağduriyet kalmadı. Bu adamın bana yaşattıkları yüzünden kadınlığımdan tiksiniyorum. Sürekli arkama bakarak yürüyorum. Urfa’da bir çok yere iş başvurusunda bulunuyorum ama nafile. Akrabaları çıkıyor ve olacak işi bozuyorlar. Beni açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Davadan vazgeçip barışırsam eski işime dönebileceğimi söylüyorlar. Bu zorbalara, aç kalsam da boyun eğmeyeceğim. Emine Bulut ya da Ayşe Paşalı gibi öldürüldükten sonra sesimi duymayın. Erkek şiddetine, kadınlar öldürülmeden önce dur deyin” ifadelerini kullandı.