'Cinci hoca', kadını eşinin yanında istismar etmiş
Kütahya’da Halil Aka adlı "cinci ve üfürükçü" şahıs, üç kadına karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kütahya'da "cinci ve üfürükçü hoca" olarak tanınan Halil Aka'nın bir kadını kocasının yanında taciz ettiği, sonra o kadının halasını da taciz ettiği ileri sürüldü.
Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre 44 yaşındaki iki çocuk annesi G.A., ifadesinde, uğradıkları cinsel istismarı şöyle anlattı:
"27 Ağustos'ta ben, yeğenim H.U. ve H.'nin eşi S.U. ile beraber hocaya görünelim dedik. Hoca Halil Aka bizi kapıda karşıladı. Evinin yakınındaki kulübeye beni, H. ile eşi S.'yi davet etti. 'Şikayetiniz nedir?2 diye sordu. Kiminle konuştuğunu bilmediğimiz birilerine, “Bu kızımız ve oğlumuza şifa verin, bu suya ve şekere okuyun' dedi. Sonra H.'ye, 'Sende cinler ve nazar var' dedi, başını sallayarak bir şeyler okudu. H.'yi çağırdı. Ellerini H.'nin vücuduna dokunarak gezdirdi. H.'nin ellerinden tuttu, sürekli 'Titriyor musun, ayakların üşüyor mu?' diye sordu. 'Bak cinler karın bölgende, birazdan çıkaracağım onu' diyerek H.'yi taciz etti. H.'nin bacaklarına dokundu, Bu arada, 'Bak, çıktı, dizime geçti' diyordu.
"BİTMEDİ, ÜÇ GÜN SONRA YİNE GEL"
G.A şöyle devam etti:
"H.'ye 'Hepsi bitmedi, üç gün sonra bir daha gel, yalnız gelebilirsin' dedi. H'nin eşi S., hocaya 'Ne kadar borcumuz var' dedi. O da 'Durumuna göre' dedi. S'nin 20 TL verdiğini duydum. 'Kalk ayağa' dedi, kalktım. Omuzlarımdan başlayarak göğüslerimi, karın bölgemi, mahrem yerlerimi elledi. Vücudunu vücuduma yaklaştırdı. Sol elimi tuttu ve mahrem yerine dokundurdu. Bana, 'Tedirgin olma, şifa bulacaksın' dedi. Sürekli nefesini ağzıma veriyordu. Ağzını dudaklarıma değdiriyordu. Hemen şikayetçi olduk."
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