Çin’de lavların altında 125 milyon yıllık dinozor kalıntısı bulundu

21 Eylül 2020 Pazartesi, 09:37

Arkeologlar Çin’de, iki adet mükemmel bir şekilde korunmuş 125 milyon yıllık dinozor türünden fosil keşfetti. Bilim insanlarının açıklamalarına göre mağaralarda yaşayan bu tür dinozorlar, Kuzeydoğu Çin’deki meşhur Yixian Formasyonu’nun en eski katmanları olan Lujiatun yataklarında keşfedildi.

Çİn Uluslararası Radyo'da yayınlanan bilgilere göre, Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü’nden paleontolojist Pascal Godefroit, bu hayvanların birdenbire yayılan lavların altında henüz canlıyken veya hemen öldükten sonra kaldıklarını belirtiyor. Bu yeni keşfedilen türe 'Changmiania liaoningensis' adı verildiğini belirten Godefroit, 'Changmian', Çincede “ebedi uyku” anlamına geliyor diye konuştu.

Bu türün 1,2 metrelik uzunluğunu ve bacaklarının yapısını inceleyen Bilimciler, kretase döneminde (mesozoik dönem sonu) yaşamış bulunduğunu ve bu türün çok hızlı koşabilen bir otobur olduğu sonucuna varıyorlar. Ancak iskeletin bazı karakteristikleri Changmiania’nın barındığı oyukları, bugün tavşanların yaptığı gibi, kazabildiğini gösteriyor. Türün boynu ve kolunun ön kısmı çok kısa ama güçlü. Tüm ayrıntılı betimlemeler ve buluntuya ilişkin inceleme PeerU Sciemtific Journal’de yayımlandı.