Çin’de lavların altında 125 milyon yıllık dinozor kalıntısı bulundu
Arkeologlar tarafından Çin’de iki adet mükemmel bir şekilde korunmuş 125 milyon yıllık dinozor türünden fosil keşfedildi.
Arkeologlar Çin’de, iki adet mükemmel bir şekilde korunmuş 125 milyon yıllık dinozor türünden fosil keşfetti. Bilim insanlarının açıklamalarına göre mağaralarda yaşayan bu tür dinozorlar, Kuzeydoğu Çin’deki meşhur Yixian Formasyonu’nun en eski katmanları olan Lujiatun yataklarında keşfedildi.
Çİn Uluslararası Radyo'da yayınlanan bilgilere göre, Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü’nden paleontolojist Pascal Godefroit, bu hayvanların birdenbire yayılan lavların altında henüz canlıyken veya hemen öldükten sonra kaldıklarını belirtiyor. Bu yeni keşfedilen türe 'Changmiania liaoningensis' adı verildiğini belirten Godefroit, 'Changmian', Çincede “ebedi uyku” anlamına geliyor diye konuştu.
Bu türün 1,2 metrelik uzunluğunu ve bacaklarının yapısını inceleyen Bilimciler, kretase döneminde (mesozoik dönem sonu) yaşamış bulunduğunu ve bu türün çok hızlı koşabilen bir otobur olduğu sonucuna varıyorlar. Ancak iskeletin bazı karakteristikleri Changmiania’nın barındığı oyukları, bugün tavşanların yaptığı gibi, kazabildiğini gösteriyor. Türün boynu ve kolunun ön kısmı çok kısa ama güçlü. Tüm ayrıntılı betimlemeler ve buluntuya ilişkin inceleme PeerU Sciemtific Journal’de yayımlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Öğüt'ten tiksindiren tweet
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama!
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
Video Haberler
- Irkçı küfre isyan eden Boşnaklar'dan Gökçek'e protesto
- AKP'li Çamlı: Şimdi o matmazel Meral var ya...
- Rıdvan Dilmen canlı yayında böyle çıkıştı
- Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devretti
- Selman Öğüt, Atatürk'ü hedef aldı, yayını terk etti
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Öğüt'ten tiksindiren tweet
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama!
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'