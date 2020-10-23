Çin’den, ABD’ye ‘savaş’ tehdidi!

23 Ekim 2020 Cuma, 16:22

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in ABD’ye karşı savaştığı tek yer olan Kore Savaşı’na girmelerinin 70. yıldönümünde yaptığı konuşmada Washington’a ‘savaşa hazırlıklıyız’ mesajı gönderdi.

Çin’in başkenti Pekin’de Ulusal Halk Kongresi’nde konuşan Cinping, ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken retoriğini bir kez daha sertleştiren Şi Cinping, 1950-53’teki Kore Savaşı’nda kazandıkları zaferin, Çin’in kapısının önünde sorun yaratan herkesle savaşmaya hazır olmasının bir kanıtını oluşturduğunu belirtti.

“ANLADIKLARI DİLDEN KONUŞURUZ”

Sputnik’te yer alan habere göre, Ulusal egemenliğe zarar verenleri izlemeyeceklerini belirten Şi, “Herhangi bir gücün anavatanımızın kutsal topraklarını işgal etmesine ya da bölmesine asla izin vermeyeceğiz ” edi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Başkomutanı sıfatı da bulunan Devlet Başkanı konuşmasını, “ Pekin’in barış istediğini, ama savaştan da geri adım atmayacak, Çin halkı işgalcilerle anladıkları dilde konuşmamız gerektiğini söylüyor” şeklinde sürdürdü.

ABD’lilerin Başkan Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki TV tartışmasına kilitlendiği saatlerde konuşan Şi, Trump’ın Çin’e karşı ticaret savaşının başını çektiği stratejik sıkıştırma harekatına atıfla “Şantaj, engelleme ve aşırı baskı çıkmazdan başka bir şey getirmeyecek” vurgusunu yaptı.

ABD’YE KARŞI PROPAGANDA RÜZGARLARI ESTİ

Kore Savaşı’nın “ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore’ye Yardım Savaşı” diye anıldığı Çin’de 60. yıldönümüne kıyasla 70’incisinde ABD’ye karşı şiddetli propaganda rüzgarları esti.

Medyada sert yorumlara yer verildi. Çin ordusunun yayın organında yayımlanan uzun başyazıda bu savaşla Amerikalıların ‘Çin halkının dediğinin olduğunu ve Çin’in kırmızı çizgilerine saygı göstermek gerektiğini derinden anladıkları’ dile getirildi.