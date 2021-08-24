Çin'den BM'ye çağrı: ABD, İngiltere ve Avustralya Afganistan'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmalı

24 Ağustos 2021 Salı, 15:30

Çin'in BM daimi temsilcisi Chen Xu, BM İnsan Hakları Konseyi'ni "ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya ordularına mensup askerler tarafından Afganistan'da işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerini incelemeye ve adı geçen ülkeleri yasadışı eylemlerinden dolayı sorumlu tutmaya" çağırdı.

Chen, neredeyse 20 yıllık askeri harekatın dünyaya, sorunları çözmenin yolunun güç olmadığını gösterdiğini ve bu tutumun, "bölgesel istikrarın yanı sıra insan haklarına da büyük zararlar verdiğini" sözlerine ekledi.

"DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI BAYRAĞI ALTINDA..."

Çin'in BM elçisi ayrıca, "ABD ve diğer ülkeler, demokrasi ve insan hakları bayrağı altında diğer egemen devletlere karşı askeri müdahaleler yürütüyor; farklı tarih ve kültür bilincine sahip ülkelere kendi modellerini empoze etmeye çalışıyor" dedi. Chen, bu tür eylemlerin insanlığa "büyük acılar" getirdiğini de sözlerine ekledi.

2010'da WikiLeaks tarafından yayınlanan Afganistan günlüklerinde, askeri harekat süresince gerçekleşen ihlallere ilişkin pek çok ABD belgesi yer almıştı. Bu belgeler, NATO birliklerinin silahsız sivilleri öldürmekle kalmadığını, aynı zamanda bu olayları bildirmediklerini de ortaya koydu.