Çin'den getirilen Covid-19 aşısı Gaziantep Üniversitesi’nde denenmeye başlandı
Çin'den getirilen Covid-19 aşısı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı.
GAÜN Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan, ilk deneme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının Çin'den getirildiğini hatırlattı.
Aşının insanlık yararına olmasını temenni eden Karaoğlan, şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla aşılara başladık. Gönüllü sağlık çalışanları, aşı için bize başvuruyor. Onlara bilgilendirme yaptıktan sonra aşılama işlemi yapacağız. Bu aşının koronavirüsün önüne geçeceğini düşünüyoruz. İlk olarak bünyemizde gönüllü 100 sağlık çalışanına bu aşıyı uygulayacağız. Bugün ise 5 kişiye bu aşıyı uygulayacağız. İlk olarak gönüllü sağlık çalışanları üzerinde deneyeceğiz, ilerleyen zamanlarda ise isteyen gönüllü vatandaşa bunu yapacağız."
Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamanın ardından, 5 sağlık çalışanına aşı uygulaması yapıldı.
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