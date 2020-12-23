“Çin'e ihraç treni” tartışması: TCDD yöneticileri hakkında suç duyurusu
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Çin'e ihraç için düzenlenen törende trenin; "önce Tekirdağ'a gidip geri gelerek fazladan 320 kilometre yol yaptığını, gereksiz yere Marmaray’dan 2 kez geçtiğini, 9 adet Marmaray treninin iptaline ve birçoğunun rötarına yol açtığını" belirterek TCDD Taşımacılık A.Ş. yöneticileri hakkında bugün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, sosyal medyada “ÇinTreniNerede” etiketiyle yaptıkları paylaşımların ardından sendika yöneticilerinin cezalandırılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
“4 Aralık 2020 Cuma günü kamuoyuna Çin’e giden ilk ihracat treni olarak açıklanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın katıldığı bir törenle Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanan sözde ilk ihracat treninin sadece tören amaçlı bir tren olduğunu kamuoyu sendikamızın açıklamasıyla öğrendi. Aynı gün, Çin’e törenle uğurlanan yük treninin Çin’e gitmek yerine, anlaşılamayan nedenlerle 160 km geriye Tekirdağ/Çerkezköy’e getirilmesi sosyal medyada #ÇinTreniNerede etiketi ile gündemleşti. TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, 'ÇinTreniNerede' etiketi ile sosyal medyada paylaşım yapan sendikamızı ve sosyal medya hesaplarını, 'önceden kurgulanmış, kötü niyetli, haince duygularla' yapılmış paylaşımlar olarak nitelendirmiştir.”
“ ‘GEÇİCİ GÖREVLENDİRME’ ADI ALTINDA SÜRGÜN”
TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetiminin bir tören uğruna kamu kurumunu zarara uğrattığını, vatandaşları mağdur ettiğini ve halk sağlığı ile oynadığını belirten Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın açıklaması şöyle:
“Önce sendikamız yöneticilerine karşı usulsüz ve hukuka aykırı tahkikatlar başlatan TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, ardından Sendikamız Genel Sekreteri makinist İsmail Özdemir’i ve Hukuk Sekreterimiz makinist Aziz Mustafa Şimşek’i daha önce içtihat haline gelmiş yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanunun 18 maddesine aykırı bir şekilde trenlerdeki görevlerinden alarak depo görevi yazmıştır. Konuyla ilgili olarak, çözümcü davranmak adına, 18 Aralık 2020 Cuma günü TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdik. Bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen, tam 3 gün sonra, 21.12.2020 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, Sendikamız Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in 4688 sayılı kanunun 18. Maddesindeki güvencesini (Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez) yok sayarak ve hukuka aykırı bir şekilde, pandeminin en yoğun olduğu bu süreçte 3 ay süre ile geçici görevlendirme adı altında SİVAS’a sürgüne göndermiştir.
BUGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
04 Aralık 2020 tarihindeki tören trenini toplamda 320 kilometre boş yere götürüp-getiren, Marmaray’dan 2 kez geçiren, 9 adet Marmaray treninin iptaline ve birçoğunun tehirine sebep olan, pandemi koşullarında İstanbul halkının sağlığını tehlikeye atarak kamu zararına ve halkın mağduriyetine yol açan, Sendikamız üye ve yöneticileri hakkında yargı kararlarına ve 4688 sayılı Kanuna aykırı tasarrufta bulunup, çalışanları sürgün eden TCDD Taşımacılık A.Ş. yöneticileri için bugün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.”
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