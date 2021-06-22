Çin'in kararı kripto paradaki düşüşü hızlandırdı: DOGE çakıldı
Çin'in kripto para madenlerini kapatmasıyla Bitcoin ve diğer dijital paralarda düşüş devam ediyor. En fazla düşüş gösteren kripto para birimi ise DOGE oldu.
Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 6 değer kaybederek 1 trilyon 374 milyar dolara geriledi.
Saat 08.20 itibariyle Bitcoin'deki düşüş son 24 saatte yüzde 3,7 oldu. Gece 31 bin 250 dolara kadar gerileyen BTC'nin anlık fiyatı 32 bin 918 dolarda. Bitcoin'nin piyasa değeri 617 milyar dolara gerilerken BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 45'e yükseldi.
Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 7'ye yaklaştı. ETH'nin fiyatı 1965 dolara indi. Böylece Ethereum 22 Mayıs'tan beri ilk kez 2 bin doların altını görmüş oldu.
Dogecoin ise son 24 saatte en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. DOGE fiyatı yüzde 24 azalarak 20 centin altına geriledi. DOGE'un fiyatı 19.5 cente indi.
Ripple da DOGE gibi fazla kayıp yaşayan para birimleri arasında yerini aldı. XRP yüzde 12 değer kaybetti ve 64 centten işlem görmeye başladı.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
En büyük para birimi Bitcoin başta olmak üzere kripto para madenciliği bir süredir eleştiri konusu. Yüksek miktarda enerji tüketimine neden olan madenciliğin en fazla yapıldığı yer Çin.
BTC üretiminin yaklaşık yüzde 65'inin gerçekleştiği Çin bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı.
Ülkedeki kripto para madenlerinin kapatılması toplam Bitcoin üretim gücünü (hashrate) sekteye uğrattı. Bunun piyasada yarattığı güvensizlikle başta BTC olmak üzere bütün kripto para birimleri gerilemeye başladı.
Çin'deki büyük kripto para madenciliği şirketleri üretimlerini yurtdışına taşıyor.
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