Çin'in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, yeni tip koronavirüs aşı adayı Ad5-nCoV için patent onayı verdi. Yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen aşının 2 doz fiyatının 144 dolar (yaklaşık 1000 lira) olması bekleniyor
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları hızlandı. Askeri Tıp Bilimleri Akademisine bağlı CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Ad5-nCoV aşı adayı Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nden patent onayı aldı.
Chen Wei ekibi tarafından geliştirilen aşı, Mart ayında Çin'de ilk klinik denemelere başlayan aşı olmuştu. Dünya çapında salgına karşı araştırılan 150 aşıdan biri olan Ad5-nCoV'un Haziran ayında diğer iki aşamayı tamamlayarak 3. faza geçtiği açıklanmıştı.
KORONAVİRÜS AŞISI YIL SONUNA KADAR HAZIR OLACAK
Bir başka Çinli ilaç şirketi Sinopharm da korona virüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır olacağını duyurdu. Şirketin yöneticisi Liu Jingzhen aşının 2 dozunun yaklaşık 144 dolara (yaklaşık 1000 lira) mal olmasının beklendiği söyledi. Yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusun hepsinin aşı yaptırmak zorunda olmadığını ifade eden Jingzhen, öğrencilerin ve şehirlerde çalışanların bu aşıyı yaptırması gerekeceğini ancak küçük nüfuslu kırsal bölgelerde yaşayanların aşı yaptırmak zorunda olmayacağını kaydetti.
Video Haberler
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki