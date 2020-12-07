Çin’in Sinovac aşısını Türkiye dışında hangi ülkeler sipariş etti?
11 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye geleceği açıklanan Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısı, Türkiye dışında 4 ülke tarafından daha sipariş edildi
Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı "CoronaVac"ın 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceği ve aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütüleceği açıklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı için ilk etapta 50 milyon doz anlaşma yapıldığını, vatandaşların herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerini açıkladı.
ÇİN’DE FAZ 3 TAMAMLANMADAN ACİL İZİN VERİLDİ
Faz 3 klinik denemelerine başlanan aşıya Çin hükümeti, 22 Temmuz'da acil kullanım izni verdi. Aşının henüz deney sürecini tamamlamamış ve onaylanmamış olmasına rağmen Çin'de ücret karşılığı yapıldığı bildirildi.
Dünya gazetesinin Duke Global Health Innovation Center’dan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de denenen ilk aşı olan "CoronaVac"ın siparişini veren ülkeler ve sipariş miktarları ise şu şekilde:
Endonezya: 128 milyon doz
Brezilya: 46 milyon doz
Şili: 60 milyon doz
Bangladeş: 100 bin doz
ENDONEZYA İLK SEVKİYATINI TESLİM ALDI
Endonezya, Çin’den ilk parti Covid-19 aşısını teslim aldı.
Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşıdan 1,2 milyon dozu kapsayan ilk sevkiyatın gerçekleştiğini belirtti.
Widodo, toplu aşılama çalışmaları kapsamında gelecek ay başına kadar 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını belirterek, aşılama sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin ise net bir tarih vermedi.
Sinovoc ile yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı alımı için iş birliği yapan Endonezya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısı için de 100 milyon dozluk anlaşma yaptığını açıklamıştı.
Öte yandan Endonezya, 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovac’a ait Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.
Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği açıklanmıştı.
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