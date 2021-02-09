Çin'in teknoloji devinden Joe Biden'a görüşme talebi
Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD yönetiminin değişmesi ile birlikte Joe Biden ile görüşmek istediğini, Huawei'ye yapılan baskıların artık azaltılması gerektiğini dile getirdi.
Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli teknoloji devleri, Trump yönetiminin koymuş olduğu ambargolar yüzünden büyük zararlar görmeye devam ediyor. Güvenlik endişeleri sebebi ile kara listeye alınan markalar, uzun süredir ABD ile hiçbir şekilde elektronik ticareti yapamaz hale gelirken, özellikle Huawei’nin son bir yıldır Google servislerini kullanması tamamen yasaklandı.
ABD yönetiminin Trump’tan Joe Biden’a geçmesi, Huawei’ye umut vadeden bir değişiklik oldu. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak yaklaşık 2 yıldır süren baskının Huawei üzerinden kaldırılmasını, şartların yeniden düzenlenmesi için Joe Biden ile görüşmek istediğini açıkladı.
Webtekno'nun aktardığına göre, Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD yönetiminin değişmesi ile birlikte Joe Biden ile görüşmek istediğini, Huawei'ye yapılan baskıların artık azaltılması gerektiğini dile getirdi.
Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli teknoloji devleri, Trump yönetiminin koymuş olduğu ambargolar yüzünden büyük zararlar görmeye devam ediyor. Güvenlik endişeleri sebebi ile kara listeye alınan markalar, uzun süredir ABD ile hiçbir şekilde elektronik ticareti yapamaz hale geldi ve özellikle Huawei’nin son bir yıldır Google servislerini kullanması tamamen yasaklandı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Galatasaraylılardan Boğaziçi'ne destek açıklaması
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
Video Haberler
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Galatasaraylılardan Boğaziçi'ne destek açıklaması
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var