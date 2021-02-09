Çin'in teknoloji devinden Joe Biden'a görüşme talebi

09 Şubat 2021 Salı, 13:50

Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli teknoloji devleri, Trump yönetiminin koymuş olduğu ambargolar yüzünden büyük zararlar görmeye devam ediyor. Güvenlik endişeleri sebebi ile kara listeye alınan markalar, uzun süredir ABD ile hiçbir şekilde elektronik ticareti yapamaz hale gelirken, özellikle Huawei’nin son bir yıldır Google servislerini kullanması tamamen yasaklandı.

ABD yönetiminin Trump’tan Joe Biden’a geçmesi, Huawei’ye umut vadeden bir değişiklik oldu. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak yaklaşık 2 yıldır süren baskının Huawei üzerinden kaldırılmasını, şartların yeniden düzenlenmesi için Joe Biden ile görüşmek istediğini açıkladı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD yönetiminin değişmesi ile birlikte Joe Biden ile görüşmek istediğini, Huawei'ye yapılan baskıların artık azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli teknoloji devleri, Trump yönetiminin koymuş olduğu ambargolar yüzünden büyük zararlar görmeye devam ediyor. Güvenlik endişeleri sebebi ile kara listeye alınan markalar, uzun süredir ABD ile hiçbir şekilde elektronik ticareti yapamaz hale geldi ve özellikle Huawei’nin son bir yıldır Google servislerini kullanması tamamen yasaklandı.