Çinli Alibaba'nın ortak olduğu lojistik şirketi Best, satış için stratejik opsiyonları değerlendiriyor

20 Ocak 2021 Çarşamba, 13:09

Hisseleri New York borsasına kote olan Best, benzerlerinden zayıf performans gösterdiği gibi 2018'deki halka arz fiyatının beşte birinden işlem görüyor.

Konu hakkında Reuters'a bilgi veren altı kaynaktan ikisi şirketin ana hissedarı Alibaba'nın teşvikiyle satış opsiyonlarının araştırılması için danışmanlara talimat verdiğini ifade etti.

Beş kaynağın verdiği bilgiye göre Çinli milyarder Jack Ma'nın sahip olduğu Alibaba ile Best'in kurucusu ve CEO'su Johnny Chou şirkette sahip oldukları sırasıyla %33 ve %11 payı satmaya karar verebilirler.

Ancak kaynaklar henüz stratejik gözden geçirmenin tamamlanmadığını, Alibaba'nın hangi seçenekte karar kılacağının belli olmadığını ve Best'in satışıyla ilgili resmi işlemlerin başlamadığını ifade ettiler. Kaynaklardan ikisi kendilerine satış konusunda fikirlerinin sorulduğunu belirtti.

Best'in sözcüsü şirketin hisse satışını değerlendirdiğini reddetti. Sözcü, Chou'nun şirketin "parlak geleceği ve uzun vadedeki değerine" inandığını ve şirketteki payını satmayı düşünmediğini söyledi. Sözcü şirketin stratejik gözden geçirme yürütüp yürütmediği sorusuna cevap vermedi. Alibaba ise bilgilerin yanlış olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Best'in 790 milyon dolar piyasa değeri bulunuyor.

Öte yandan yaklaşık üç aydır kamuoyunda görülmeyen ve nerede olduğuna dair soru işaretleri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma bugün ilk kez bir online etkinlikte görüldü.

Kaynak: Reuters