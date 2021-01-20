Kayıp olduğu düşünülüyordu: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:28

Ma 24 Ekim'de Shanghai forumunda Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve Alibaba'nın finansal iştiraki Ant Group'un 37 milyar dolar büyüklükteki halka arzının askıya alınmasına yol açmıştı.

Jack Ma'nın Ekim'den bu yana ilk defa Çin'de kırsaldaki 100 öğretmenle canlı video yayınında biraraya geldiğinin görülmesiyle Alibaba'nın Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri sert yükseliş kaydetti. Alibaba Group da Jack Ma'nın online bir etkinliğe katıldığını doğruladı.

Beijing'in Alibaba'nın genişleyen imparatorluğuna yönelik düzenleyici kısıtlamaları nedeniyle, Ma'nın bilirkişi olarak yer alacağı TV2 programının son bölümüne katılmadığına dair haberlerden sonra, Ma'nın nerede olduğuna dair sosyal medya spekülasyonları yayılmıştı.

Alibaba'nın Hong Kong'da borsasında işlem gören hisseleri, Ma'nın yeniden ortaya çıkma haberlerinin ardından yüzde 6'dan fazla yükseldi.