Çinli araştırmacılar Covid-19 teşhisini hızlandıracak bir program geliştirdi

23 Temmuz 2020 Perşembe, 13:41

Guangzhou Solunum Sağlığı Enstitüsü ve Tencent AI Lab’den araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma, Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Ciddi hastalık riski taşıyanların hızla teşhis edilip erken müdahaleyi sağlamak için geliştirilen program, 575 tıp merkezinden bin 590 hastanın verilerine dayanarak oluşturuldu. Araştırmacılar, Covid-19 hastalarının başvuru sırasındaki klinik özelliklerine bağlı olarak 5, 10 ve 30 gün içinde kritik hastalık geliştirme riskini tahmin edebilecek derin bir öğrenme tabanlı hayatta kalma modeli geliştirdiler.

Araştırmacılar 74 klinik özellik taradı ve X-ışını görüntüleme anormallikleri, yaş, dispne gibi kritik hastalıkların gelişimini öngörmek için birleştirilebilecek 10 temel risk faktörü belirledi.

Özellikle kronik hastalığı olanlara bu modele dayanarak hızlıca tanı konularak tedavilerine başlanıyor. Hastalık riskini ölçen bu dijital platformu halk, ücretsiz olarak kullanabiliyor. Hastalığa yakalanma riski olan kişi hemen bir sağlık kurumuna başvurarak teste tabi tutulup tedavisine başlanıyor. Henüz hasta olmamış ancak riski yüksek olan kişiler ise gözlem altında tutuluyor.