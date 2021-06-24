Çinli bilim insanları erkek farelere doğum yaptırdı

24 Haziran 2021 Perşembe, 17:06

Cold Spring Harbor Laboratuvarı, biyoloji araştırmaları merkezi BioRxiv, Şanghay Askeri Tıp Üniversitesi'nden uzmanların erkek farelerin hamileliği üzerine yaptıkları çalışmaları yayınlandı.

SEZARYENLE DOĞUM

Rus haber ajansı RIA’nın haberine göre bilim insanları, erkek farelerin hamile kalması için dört aşamalı özel bir süreç geliştirdi. İlk aşamada erkek kısırlaştırıldı ve daha sonra dolaşım sistemleri, dişi hormonların kanda dolaşabilmesi için dişi farelerin sistemine bağlandı. Böylece parabiyotik bir çift oluşturuldu.

İkinci aşamada erkek farelere rahim nakli yapıldı ve sekiz hafta sonra fare embriyoları rahme yerleştirildi. Üçüncü adımda paralel gebelik yöntemi izlenerek hormonların ve diğer spesifik moleküllerin genel kan dolaşımında bulunması sağlandı.

SON DERECE SAĞLIKLILAR

Bu yöntemin uygulanmaması halinde döllenmiş bir erkekte embriyo gelişiminin imkânsız olacağını açıklayan uzmanlar, son aşamada erkek farelere sezaryenle doğum yapıldığını açıkladı.

Sonuç olarak, bilim insanları 163 parabiyotik çiftten sadece altı vakada erkeklerin doğum yapmayı başarabildiğini aktararak, doğan 10 bebek farenin tamamının dişi farelerden doğmuş kadar sağlıklı olduğunu belirttiler.