'Cinnet' filminin korkutucu sahnesi, ünlü oyuncuyu 41 yıl sonra ağlattı
"Cinnet" filminde Wendy Torrance'ı canlandıran Shelley Duvall, filmin en korkutucu sahnelerinden birini yıllar sonra ilk defa izlerken gözyaşlarını tutamadı.
Usta yönetmen Stanley Kubrick'in "Cinnet" (The Shining) filminde Jack Torrance'ın eşi Wendy'i canlandıran Shelley Duvall, filmin en korkutucu sahnelerinden birini yıllar sonra ilk defa izlerken göz yaşlarını tutamadı.
Duvall, yönetmen Stanley Kubrick ve filmde eşini canlandıran Jack Nicholson'la sette birlikte çalıştığı zorlu zamanları anlattığı nadir bir röportaj verdi.
1980 tarihli Stephen King uyarlamasında Duvall, eşi Jack ve oğlu Danny'le birlikte gözlerden uzak Overlook oteline taşınan Wendy Torrance'ı canlandırmıştı.
Otelde mahsur kaldıkları sıra Jack yavaş yavaş yoldan çıkıyor, bu da eşi ve oğlunu tehlikeye atıyor.
Özellikle bir sahnede Jack, çılgınca Wendy'e şöyle bağırıyor:
"Sana zarar vermeyeceğim, senin beynini dağıtacağım."
Uzun sekansta Wendy, endişesi yüzünden okunur şekilde bir geri geri merdivenden yukarı doğru çıkarken, yavaşça üzerine gelen Jack'e doğru, kendini korumak için bir beyzbol sopasını sallıyor.
Filmi çok uzun zamandır görmediği anlaşılan Duvall, The Hollywood Reporter'a verdiği röportaj sırasında bu sahneyi tekrar izlediğinde duygusallaşmış.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, neden ağladığı sorulduğunda Duvall şu cevabı verdi:
"Çünkü bunu yaklaşık üç hafta boyunca çektik. Her gün. Çok zordu. Jack çok iyiydi, o kadar korkutucuydu ki. Ne kadar çok kadının bu tip şeylere maruz kaldığını anca tahmin edebilirim."
Kubrick'in bu sahneyi oyuncularına 127 kez çektirdiğini belirten Duvall şunları söyledi:
"Zor bir sahneydi ama neticede filmin en iyi sahnelerinden biri oldu."
Duvall ayrıca Kubrick'in "acımasız" bir tarafı olduğunu da söyleyerek şu ifadeyi kullandı:
"Böyle bir damarı var. Kesinlikle var. Gerçi bence bunun sebebi büyük ölçüde insanların geçmişte ona öyle davranmış olmasıyla ilgili."
Ayrıca Duvall Kubrick'in kendisine sette kötü muamelede bulunmadığını belirtti ve "Bana karşı çok sıcak ve arkadaşçaydı" dedi.
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