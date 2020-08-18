Cinsel istismara uğradığı için canına kıymak isteyen İ.E. hayatını kaybetti

18 Ağustos 2020 Salı, 14:48

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak Köyü'nde çobanlık yapan bir ailenin kızı olan 18 yaşındaki İ.E.'nin, bir süre önce uzman çavuş Musa.O. (24) tarafından 4 gün boyunca cinsel saldırıya uğradığı için 16 Temmuz'da ateşli silahla yaşamına son vermek istediği belirtilmişti. Yaşanan olay sonrası Batman’daki özel bir hastaneye kaldırılan İ.E. bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Acılı baba Fuat E., istismar edildikten sonra intihara sürüklenen kızının yaşadıklarıyla ilgili, "Uzman çavuş Musa O., birkaç ay kızımla telefonla konuşuyormuş. 'Ben uzman çavuşum, devlet adamıyım, resmi bir adamım, ayda 13-14 bin TL maaşım var, bana güven, üçkağıtçı, dolandırıcı değilim' diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Musa O., kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının anahtarını alarak onun evine götürmüş. 2 gün boyunca onun evinde kalıyor" açıklamasında bulundu.

'HAP VE ALKOL VERDİ'

Uzman çavuş Musa O. tarafından kızına hap ve alkol verildiğini kaydeden baba Fuat E., "Kızımı sarhoş ediyor. 3. gün evine götürüyor. 4. gün kızım, 'Niye nikah yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, ben aileme dönemiyorum, anneme ve babama bakamıyorum, bana niye bunu yaptın' diyor. Musa O. ise, 'Şimdi, Pervari tarafına operasyona gidiyorum. 1-1.5 ay operasyonda kalacağım. Al 500 TL. İzmir'de kuzenim var sen oraya git, idare et. Hemen gelir nikah basarız' diyor. Kızımı oraya harcamak için gönderiyor. Kızım İzmir'e gittiğinde Musa O. telefonunu kapatıyor. Kızım otogarda ağlarken bir adam kızımla konuşarak Batman'a dönmesini önermesiyle kızım Batman'a geliyor" dedi.

İNTİHARDAN 1 HAFTA ÖNCE ŞİKAYET

Kızı intihar girişiminde bulunmadan 1 hafta önce savcılığa şikayette bulunduklarını vurgulayan baba Fuat E., "Kızım Musa O.'ye mesaj üstüne mesaj atıyor. Musa O., kızımın 'Babama gittim, beni affeti, gel evlenelim' mesajlarını almasına rağmen 4 gün boyunca cevap vermedi. 5. gün yani intihardan 1 hafta önce savcılığa geldik ve şikayet dilekçesi, ifade verdik. Ama kızım 2 defa annesine, 'Benim hayatım kaymış, kimsenin yüzüne bakmam, kimse bu şekilde benimle evlenemez, ben bitmişim' demiş. 2-3 gün düşünmüş, Musa O.'ye yazdığı uzun bir mektupta, 'Sen niye bunu yaptın, bana ihanet ettin, beni tehdit ettin, benim tek bir çarem vardı, ya kendimi yada seni öldürecektim. Ben sana bir şey yapamadım, gücüm yok. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada bana yaşam haramdır' diye yazmış. Savcılığa teslim ettik" ifadelerinde bulundu.

'TÜRKİYE SESSİZ KALIYOR'

Kızının yoğum bakımında olduğu özel hastanedeki doktorların ve sağlık görevlilerinin son 3 gündür kızını ne kendisine ne de annesine göstermediklerini belirterek, "Dün annesi ile birlikte yanına gittiğimiz kızımın doktoru, 'Savcılığa, emniyete kime giderseniz gidin, isterseniz şikayet edin kesinlikle gösteremeyiz. Annesi ağladı, doktor 'Polisi çağırın dışarı çıkartın' dedi" diye konuştu.

Kızının yaklaşık 33 gündür yoğun bakımda kaldığını ama hiçbir devlet görevlisini görmediğini anlatan acılı baba Fuat E., "Ben şehit yakınıyım, polis babasıyım. Türkiye sessiz kalıyor. 2 aydır kızımın başına ne geldiğini bütün Türkiye duymuş. Beni hiçbir Allah'ın kulu sormadı. Bu kızın durumu nasıl, ne olmuş diyen olmadı. Aran yok soran yok" diye konuştu.

'ADALET İSTİYORUM'

Kızının lise 1'inci sınıfa kadar okuduğunu ve sonrasında açık öğretimden devam etiğini söyleyen baba Fuat E., "Bir meslek sahibi olmak istiyordu. Bu genç kızın hakkı, adaleti yerini bulacak. İnanmıyorum ama Allah'tan umuyorum. Adalet istiyorum Adalet. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Adalet yerini bulsun" dedi.

"Niye böyle çok olaylar oluyor?" diye soran acılı baba devamında şu ifadeleri kullandı: "80 milyona, Cumhurbaşkanı'na İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Niye böyle çok olaylar oluyor? Niye herkes göz yumuyor, üstünü örtüyor? Benim gibi binlerce mağdur var. Millet de bana tepki göstererek, 'Sen ne kazanabildin, niye sende herkes gibi bunun üstünü örtmedin, binlerce böyle olaylar olmuş gitmiş, sana mı kalmış, sen niye bunu gazetecilere veriyorsun' diyorlardı. Yarın başkasının başına da gelebilir, o da mı örtüsün? Türkiye devletinin adaleti bu mu?"

İ.E. bugün Batman'da defne edilecek.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın duyulması ardından Siirt'te gözaltına alınan ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Musa O., "yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmıştı.